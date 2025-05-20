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Артур Ирбе: в нынешней ситуации Россия даже близко не имеет возможности попасть на ЧМ и ОИ

Артур Ирбе: в нынешней ситуации Россия даже близко не имеет возможности попасть на ЧМ и ОИ
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Известный в прошлом латвийский вратарь Артур Ирбе выступил против участия российских сборных на международных соревнованиях на фоне конфликта на Украине.

«Они должны ответить за содеянное, прежде чем смогут вернуться к международным соревнованиям. Реальная политика в реальном мире, конечно, работает немного иначе. Я понимаю, что говорю о мире грёз. В нынешней ситуации Россия даже близко не имеет возможности попасть на чемпионат мира или Олимпиаду. Надеюсь, что многие другие думают так же, потому что в мире должен быть порядок. Мы живём в XXI веке, а не в Средневековье», — приводит слова Ирбе финское издание Iltalehti.

Напомним, Артур Ирбе в составе сборной СССР дважды становился чемпионом мира (1989, 1990).

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