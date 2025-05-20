«Идея блестящая». Гендиректор ФХР — об играх хоккеистов НХЛ и КХЛ

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов оценил перспективы матчей хоккеистами НХЛ и КХЛ. Президент России Владимир Путин предложил подобную идею, которую поддержал президент США Дональд Трамп.

«Я хотел бы, чтобы все ознакомились с протоколом того разговора нашего президента с американским. Там написано об играх между сборными российских и американских хоккеистов в КХЛ и НХЛ. Я это понимаю как то, что выступать должны сборные, а не клубы. За сборную, соответственно, отвечает ФХР. Если мы говорим о проведении такого матча, зрители хотят, чтобы ведущие российские хоккеисты выступали именно за сборную России. Но опять же, с учётом всех графиков, без доброй воли со стороны лиг этого тоже невозможно сделать.

При том, если мы понимаем, что КХЛ не будет возражать и заинтересована в этом, то насчёт НХЛ у нас понимания нет. Мы видим нейтрально-отрицательные высказывания со стороны заместителя комиссара лиги Билла Дэйли, что с нами никто пока не связывался. При таком фоне я могу сказать, что идея блестящая. В данной ситуации спорт как средство, объединяющее народы, работает на 250%. Но чтобы это реализовать, нужно, чтобы многое срослось. Технически мы готовы», — цитирует Курбатова ТАСС.