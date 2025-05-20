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Фетисов оценил шансы «Трактора» отыграться в финальной серии с «Локомотивом»

Фетисов оценил шансы «Трактора» отыграться в финальной серии с «Локомотивом»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы «Трактора» отыграться в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1-3).

«С 1-3 очень тяжело отыграться. Но не сомневаюсь, что «Трактор» будет биться в каждой игре и пытаться переломить ход серии. Таков характер финальных стадий. Серия очень интересная, как и должно быть в финале. Играют две лучшие команды КХЛ», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая. В первом матче серии «Трактор» победил со счётом 2:1. Последующие три встречи остались за железнодорожниками — 4:1, 5:2, 3:1.

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