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Австрия разгромила команду Латвии и впервые за 31 год вышла в плей-офф чемпионата мира

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Латвии и Австрии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала австрийская сборная со счётом 6:1.

На 18-й минуте первого периода Доминик Цвергер с передачи Лукаса Талера открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Беньямин Баумгартнер с передач Марко Каспера и Доминика Хайнриха удвоил преимущество команды Австрии. На шестой минуте периода Винценц Рорер сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Эдуард Тралмакс с передач Данса Лочмелиса и Анри Равинскиса забил первый гол сборной Латвии в игре.

На пятой минуте третьего периода Томас Раффль с передачи Петера Шнайдера сделал счёт 4:1. На 13-й минуте периода Доминик Цвергер с передач Петера Шнайдера и Марко Каспера довёл счёт до крупного. В конце периода Винценц Рорер сделал счёт 6:1.

Таким образом, сборная Австрии заняла четвёртое место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства впервые с чемпионата мира 1994 года.