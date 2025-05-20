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Латвия – Австрия, результат матча 20 мая 2025, счет 1:6, ЧМ по хоккею 2025

Австрия разгромила команду Латвии и впервые за 31 год вышла в плей-офф чемпионата мира
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Латвии и Австрии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала австрийская сборная со счётом 6:1.

ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 13:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 6
Австрия
0:1 Цвергер (Талер) – 17:08     0:2 Баумгартнер (Каспер, Хайнрих) – 23:57 (pp)     0:3 Рорер – 25:38     1:3 Тралмакс (Лочмелис, Равинскис) – 28:03     1:4 Раффль (Шнайдер) – 44:28     1:5 Цвергер (Шнайдер, Каспер) – 52:29     1:6 Рорер – 57:18 (sh)    

На 18-й минуте первого периода Доминик Цвергер с передачи Лукаса Талера открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Беньямин Баумгартнер с передач Марко Каспера и Доминика Хайнриха удвоил преимущество команды Австрии. На шестой минуте периода Винценц Рорер сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Эдуард Тралмакс с передач Данса Лочмелиса и Анри Равинскиса забил первый гол сборной Латвии в игре.

На пятой минуте третьего периода Томас Раффль с передачи Петера Шнайдера сделал счёт 4:1. На 13-й минуте периода Доминик Цвергер с передач Петера Шнайдера и Марко Каспера довёл счёт до крупного. В конце периода Винценц Рорер сделал счёт 6:1.

Таким образом, сборная Австрии заняла четвёртое место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства впервые с чемпионата мира 1994 года.

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