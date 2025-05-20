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Швейцария – Казахстан, результат матча 20 мая 2025, счет 4:1, ЧМ по хоккею 2025

Казахстан проиграл сборной Швейцарии и покинул элитный дивизион чемпионата мира
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Казахстана. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 4:1 одержала команда Швейцарии.

ЧМ-2025 . Группа B
20 мая 2025, вторник. 13:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Казахстан
0:1 Шестаков (Бекетаев, Михайлис) – 15:17     1:1 Фиала (Мальгин, Кукан) – 39:55 (pp)     2:1 Андригетто (Мальгин, Мозер) – 47:15 (pp)     3:1 Амбюль (Нидеррайтер, Фиала) – 57:06     4:1 Риа (Кнак, Фора) – 57:44    

На 16-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передач Адиля Бекетаева и Никиты Михайлиса открыл счёт во встрече.

За пять секунд до окончания второго периода Кевин Фиала с передач Дениса Мальгина и Дина Кукана восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Свен Андригетто с передач Дениса Мальгина и Яниса Мозера вывел команду Швейцарии вперёд. В конце периода Андрес Амбюль и Дамьен Риа установили окончательный счёт во встрече.

После этого поражения Казахстан остался на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетел из элитного дивизиона мирового первенства.

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