Сборная Казахстана сыграет в I дивизионе чемпионата мира впервые с 2019 года
Поделиться
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Казахстана. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 4:1 одержала команда Швейцарии.
ЧМ-2025 . Группа B
20 мая 2025, вторник. 13:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Казахстан
0:1 Шестаков (Бекетаев, Михайлис) – 15:17 1:1 Фиала (Мальгин, Кукан) – 39:55 (pp) 2:1 Андригетто (Мальгин, Мозер) – 47:15 (pp) 3:1 Амбюль (Нидеррайтер, Фиала) – 57:06 4:1 Риа (Кнак, Фора) – 57:44
После этого поражения Казахстан остался на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетел из элитного дивизиона мирового первенства впервые с 2016 года, когда ЧМ проходил в Санкт-Петербурге.
Национальная команда Казахстана сыграет в I дивизионе чемпионата мира впервые с 2019 года. Тогда сборная проводила домашний турнир и заняла первое место, поднявшись в элитный дивизион.
Комментарии
- 20 мая 2025
-
15:45
-
15:40
-
15:38
-
15:20
-
15:04
-
14:55
-
14:43
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:53
-
13:40
-
13:29
-
13:15
-
13:03
-
12:50
-
12:36
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:27
-
11:09
-
10:50
-
10:36
-
10:20
-
10:04
-
09:49
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
04:37