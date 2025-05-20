Сборная Казахстана сыграет в I дивизионе чемпионата мира впервые с 2019 года

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Казахстана. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 4:1 одержала команда Швейцарии.

После этого поражения Казахстан остался на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетел из элитного дивизиона мирового первенства впервые с 2016 года, когда ЧМ проходил в Санкт-Петербурге.

Национальная команда Казахстана сыграет в I дивизионе чемпионата мира впервые с 2019 года. Тогда сборная проводила домашний турнир и заняла первое место, поднявшись в элитный дивизион.