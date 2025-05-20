Защитник «Эдмонтона» Экхольм может впервые сыграть в этом плей-офф в серии с «Далласом»

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм может впервые сыграть в этом плей-офф в серии с «Даллас Старз». Игрок обороны принял участие в тренировке команды, однако точно не сыграет в первых двух матчах серии, которые пройдут на площадке «Далласа».

«Я чувствую себя хорошо. Я не думал, что восстановлюсь так быстро, поэтому я очень рад этому. Наши тренеры и врачи проделали со мной колоссальную работу, и заживление травмы прошло лучше, чем я думал», — цитирует Экхольма пресс-служба клуба.

34-летний Экхольм в нынешнем сезоне в 65 матчах набрал 33 (9+24) очка в регулярном чемпионате. Всего в НХЛ у шведского защитника 360 (86+274) очков в 884 играх. За «Эдмонтон» Экхольм выступает последние 2,5 сезона, ранее он провёл 11,5 сезона в составе «Нэшвилла», который задрафтовал его в 2009 году под общим 102-м номером.