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Защитник «Эдмонтона» Экхольм может впервые сыграть в этом плей-офф в серии с «Далласом»

Защитник «Эдмонтона» Экхольм может впервые сыграть в этом плей-офф в серии с «Далласом»
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм может впервые сыграть в этом плей-офф в серии с «Даллас Старз». Игрок обороны принял участие в тренировке команды, однако точно не сыграет в первых двух матчах серии, которые пройдут на площадке «Далласа».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я чувствую себя хорошо. Я не думал, что восстановлюсь так быстро, поэтому я очень рад этому. Наши тренеры и врачи проделали со мной колоссальную работу, и заживление травмы прошло лучше, чем я думал», — цитирует Экхольма пресс-служба клуба.

34-летний Экхольм в нынешнем сезоне в 65 матчах набрал 33 (9+24) очка в регулярном чемпионате. Всего в НХЛ у шведского защитника 360 (86+274) очков в 884 играх. За «Эдмонтон» Экхольм выступает последние 2,5 сезона, ранее он провёл 11,5 сезона в составе «Нэшвилла», который задрафтовал его в 2009 году под общим 102-м номером.

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