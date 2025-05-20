«Вообще кошмар». Кожевников оценил уровень матчей чемпионата мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников скептически оценил уровень проходящего в Дании и Швеции чемпионата мира по хоккею и заявил, что с возвращением сборной России этот турнир станет гораздо более интересным.

«Я посмотрел только пол-игры Казахстана с кем-то. Даже уже и не вспомню с кем. И всё, больше не смотрю. Там вообще кошмар. Не стоит даже обращать на него внимание. Там есть команды, которые на голову сильнее остальных. Я уже давно говорю об этом — уровень группового этапа чемпионата планеты очень низкий. Более-менее что-то интересное посмотреть можно там только с четвертьфиналов. А мы деньги платим ИИХФ. Они нам одни капканы понаставили, с этим французом во главе, как его? Тардифом. А мы не играем нигде, но деньги платим. Кому-то чемпионат мира, может, и нужен — я же не против. Просто надо себя уважать.

Без сборной России и не будет праздника. Так, междуусобчик. Они сами так захотели, ну и пускай. Конечно, и мы теряем от международной изоляции, что тут говорить. Я только тремя руками за наше возвращение и могу заверить: когда нас вернут — это будет самый смотрибельный чемпионат мира. Или Олимпиада. Все будут смотреть хоккей», — цитирует Кожевникова «Московский комсомолец».