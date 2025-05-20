«Металлург» продлил контракт с нападающим Борисом Осиповичем. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, новый срок соглашения с перспективным форвардом рассчитан на два года – до конца сезона-2026/2027.

Борис Осипович – 19-летний нападающий. В системе «Металлурга» Борис выступает с 2021 года, и за это время успел поиграть за команды U17 и U18, «Стальных Лисов» (МХЛ, 2021-2025) и «Магнитку» (ВХЛ, сезон-2024/2025). За «Металлург» форвард дебютировал в сезоне-2023/2024 в матче с «Авангардом».

В текущем игровом году Борис сыграл за все команды системы «Металлурга» в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. На счету нападающего 20 игр в КХЛ и 5 (3+2) очков при показателе полезности «+8» и среднем времени на площадке 8.34. Суммарно в активе игрока 21 матч в КХЛ и 5 (3+2) очков. В ВХЛ у форварда 28 матчей и 15 (7+8) очков.