«Бостон» продлил контракт с генеральным менеджером Доном Суини

«Бостон Брюинз» продлил контракт с генеральным менеджером Доном Суини. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на два года.

Суини провёл 10 сезонов в качестве генерального менеджера «Брюинз» после того, как был назначен на эту должность перед сезоном-2015/2016. В 782 играх под руководством Суини «Бостон» одержал 458 побед и потерпел 324 поражения в регулярном сезоне и вышел в плей-офф в восьми из 10 сезонов. 64,4% набранных очков команды являются лучшими в Национальной хоккейной лиге с момента его назначения на эту должность.

Суини был удостоен награды «Генеральный менеджер года» НХЛ по итогам сезона-2018/2019, по итогам которого команда вышла в финал Кубка Стэнли.