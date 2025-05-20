Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» продлил контракт с генеральным менеджером Доном Суини

«Бостон» продлил контракт с генеральным менеджером Доном Суини
Комментарии

«Бостон Брюинз» продлил контракт с генеральным менеджером Доном Суини. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на два года.

Суини провёл 10 сезонов в качестве генерального менеджера «Брюинз» после того, как был назначен на эту должность перед сезоном-2015/2016. В 782 играх под руководством Суини «Бостон» одержал 458 побед и потерпел 324 поражения в регулярном сезоне и вышел в плей-офф в восьми из 10 сезонов. 64,4% набранных очков команды являются лучшими в Национальной хоккейной лиге с момента его назначения на эту должность.

Суини был удостоен награды «Генеральный менеджер года» НХЛ по итогам сезона-2018/2019, по итогам которого команда вышла в финал Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Фото
Защитник «Бостона» Никита Задоров подарил именную майку музыканту Юрию Шевчуку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android