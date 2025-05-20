Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Флориды» Ткачук: не думаю, что кому-то нравится играть против «Каролины»

Нападающий «Флориды» Ткачук: не думаю, что кому-то нравится играть против «Каролины»
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о предстоящем сопернике по финалу Восточной конференции НХЛ — «Каролине Харрикейнз». Два года назад «пантеры» обыграли «ураганов» на той же стадии со счётом 4-0 в серии.

«Я не думаю, что кому-то нравится играть против «Каролины». Это тяжёлая команда, и они усложняют задачу в каждой игре. Пару лет назад здесь, в этом здании, у нас были хорошие воспоминания, и вся та серия хорошо сложилась для нас. Но, вы знаете, сейчас всё обнулилось. Это новый сезон и новая серия», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится в ночь на 21 мая на площадке «Каролины».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Их осталось только четыре! Всё о финалах конференций Кубка Стэнли — 2025
Их осталось только четыре! Всё о финалах конференций Кубка Стэнли — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android