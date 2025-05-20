Нападающий «Флориды» Ткачук: не думаю, что кому-то нравится играть против «Каролины»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о предстоящем сопернике по финалу Восточной конференции НХЛ — «Каролине Харрикейнз». Два года назад «пантеры» обыграли «ураганов» на той же стадии со счётом 4-0 в серии.
«Я не думаю, что кому-то нравится играть против «Каролины». Это тяжёлая команда, и они усложняют задачу в каждой игре. Пару лет назад здесь, в этом здании, у нас были хорошие воспоминания, и вся та серия хорошо сложилась для нас. Но, вы знаете, сейчас всё обнулилось. Это новый сезон и новая серия», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.
Первый матч серии состоится в ночь на 21 мая на площадке «Каролины».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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