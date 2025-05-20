Форвард «Каролины» — о «Флориде»: чтобы быть лучшим, ты должен обыграть лучших

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо высказался о предстоящем сопернике по финалу Восточной конференции НХЛ — «Флориде Пантерз». Два года назад «пантеры» обыграли «ураганов» на той же стадии со счётом 4-0 в серии.

«Чтобы быть лучшим, ты должен обыграть лучших. Они действующие чемпионы и до сих пор являются отличной командой. Это будет серьёзное испытание для нас, но мы готовы к нему. Мы голодны до побед и не можем дождаться старта серии», — цитирует Ахо пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится в ночь на 21 мая на площадке «Каролины». Встреча начнётся в 3:00 мск. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида».