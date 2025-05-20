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Кожевников: «Локомотив» — атомный паровоз, они выглядят свежее и мобильнее «Трактора»

Кожевников: «Локомотив» — атомный паровоз, они выглядят свежее и мобильнее «Трактора»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о финальной серии Кубка Гагарина, в которой «Локомотив» ведёт со счётом 3-1 у челябинского «Трактора». Ярославцы одержали три победы подряд и находятся в шаге от трофея.

«После того как финальная серия переехала из Ярославля в Челябинск, многое изменилось. Главное – «Локомотив» выглядит сильнее своего оппонента на данном этапе. Пока я не знаю, за счёт чего конкретно это произошло, – в финальной схватке всё зависит от погоды, от настроя. Железнодорожники выжимают из себя все жилы. Так было и в регулярном сезоне, где они так же всё делали. Команда Игоря Никитина на ходу.

Что ещё здесь могу добавить, так это то, что «Локомотив» – это атомный паровоз, бронепоезд. Ярославцы переигрывают соперника – они заметно свежее и мобильнее выглядят, чем «Трактор», — цитирует Кожевникова «Московский комсомолец».

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