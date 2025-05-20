Финляндия обыграла сборную Словакии в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала финская сборная со счётом 2:1.

Голами отметились Патрик Пуйстола, Валттери Мереля и Роберт Лантоши.

Обе команды завершили групповой этап ЧМ. Словакия заняла шестое место в группе А и не попала в плей-офф. Финляндия на данный момент занимает второе место в группе А.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.