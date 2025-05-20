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Финляндия обыграла сборную Словакии в матче чемпионата мира — 2025

Финляндия обыграла сборную Словакии в матче чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала финская сборная со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Финляндия
0:1 Пуйстола (Саариярви, Пярссинен) – 05:18     0:2 Мереля (Ярвинен, Риссанен) – 38:17     1:2 Лантоши (Регенда, Сукель) – 54:42 (pp)    

Голами отметились Патрик Пуйстола, Валттери Мереля и Роберт Лантоши.

Обе команды завершили групповой этап ЧМ. Словакия заняла шестое место в группе А и не попала в плей-офф. Финляндия на данный момент занимает второе место в группе А.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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