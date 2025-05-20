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Сборная США обыграла Чехию и заняла второе место в группе B на чемпионате мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Чехии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Хоккеисты американской сборной одержали победу со счётом 5:2 и заняли второе место в группе B.

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Дублем в составе сборной США отметился нападающий Фрэнк Назар, забивший оба гола в большинстве. Ещё по голу в составе американской команды забили Джош Доан, Логан Кули и Эндрю Пик. За сборную Чехии шайбы забросили Давид Пастрняк и Мартин Нечас.

Таким образом, по результатам группового этапа первое место в группе B заняла сборная Швейцарии, второе — США, третье — сборная Чехии. За четвёртое место в очном поединке поборются сборные Германии и Дании.