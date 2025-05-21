Капризов одной фразой ответил на вопрос о возможном новом контракте с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов одной фразой ответил на вопрос о возможном новом контракте с «дикарями».

— Начались ли уже переговоры о новом контракте?

— 1 июля всё узнаете (улыбается), — сказал Капризов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Отметим, что контракт нападающего «Миннесоты» истекает в 2026 году. Переговоры о новом соглашении можно будет начать только с 1 июля 2025 года.

28-летний Капризов провёл 41 игру за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 и набрал 56 (25+31) очков. По ходу сезона он получил травму, в результате которой ему сделали операцию. После восстановления россиянин сыграл шесть матчей в Кубке Стэнли, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кириллом Капризовым и Ильёй Ковальчуком читайте на «Чемпионате» в 8:00 мск.