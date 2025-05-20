Капитан «Торонто» Мэттьюс заявил, что травма повлияла на его игру в течение всего сезона

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс заявил, что травма, полученная во время предсезонной подготовки, помешала ему показать свою игру.

«Мне было определённо тяжело физически. Очень тяжёлый сезон. Мне не нужно вдаваться в подробности, но я получил травму в тренировочном лагере. Очевидно, что я не очень хорошо себя чувствовал в течение первого месяца сезона. Взял небольшой отпуск, поехал в Германию, сделал необходимые процедуры, чтобы почувствовать себя лучше. Мне показалось, что я смогу с этим справиться. Я думаю, что травма повлияла на множество разных аспектов моей игры, это точно», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.