«У каждого хоккеиста приходит своё время». Капризов — о продолжении карьеры Овечкина

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об истекающем контракте капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, для которого следующий сезон, вероятно, станет последним в НХЛ.

— Александр заявлял, что вроде как следующий сезон станет для него последним в НХЛ. Хотели бы, чтобы он ещё задержался в лиге?

— Это он решать будет. Конечно, всегда хочется, чтобы такие игроки как можно дольше играли. Но у каждого хоккеиста приходит своё время, так что, я думаю, он сам решит, играть ему ещё или не оставаться. Поживём — увидим, как будет, — сказал Капризов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.