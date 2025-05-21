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«У каждого хоккеиста приходит своё время». Капризов — о продолжении карьеры Овечкина

«У каждого хоккеиста приходит своё время». Капризов — о продолжении карьеры Овечкина
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об истекающем контракте капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, для которого следующий сезон, вероятно, станет последним в НХЛ.

— Александр заявлял, что вроде как следующий сезон станет для него последним в НХЛ. Хотели бы, чтобы он ещё задержался в лиге?
— Это он решать будет. Конечно, всегда хочется, чтобы такие игроки как можно дольше играли. Но у каждого хоккеиста приходит своё время, так что, я думаю, он сам решит, играть ему ещё или не оставаться. Поживём — увидим, как будет, — сказал Капризов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Эксклюзивное интервью с Кириллом Капризовым и Ильёй Ковальчуком читайте на «Чемпионате»:
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
Эксклюзив
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
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