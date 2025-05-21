Илья Ковальчук выступил с пожеланием в отношении «Миннесоты»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук пожелал руководству «Миннесоты Уайлд» собрать более боевую команду в следующем сезоне.

— «Миннесота» за пять лет, пока Капризов в команде, ни разу не проходила первый раунд. Чего так не хватает, чтобы зайти подальше?

— На самом деле, я следил за Кириллом, конечно. Огромная проблема была в том, что Кирилл получил травму. У тех ребят, которые взяли на себя лидерскую роль, где-то чуть больше нагрузки было. А плей-офф — это всё равно в некотором роде новый сезон, когда ты должен подойти во всеоружии. Даже Кириллу после этих травм надо было время, чтобы набрать физическую форму и тем более вернуть игровой тонус. Поэтому я считаю, что не хватило именно этого. Кирилл правильно сказал, что два овертайма было, а в овертайме цена ошибки всегда велика, любая мелочь решает.

А так — ребята достойно выступили. В Миннесоте всегда полный стадион, там обожают хоккей, Кирилла. Это моё пожелание как болельщика: чтобы руководство собрало команду более боевую, так скажем. Под потолком деньги есть, поэтому пусть тратят в правильном направлении, — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.