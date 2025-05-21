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Ковальчук высказался о возможном рекорде Овечкина по голам с учётом плей-офф

Ковальчук высказался о возможном рекорде Овечкина по голам с учётом плей-офф
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о возможном рекорде капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам с учётом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф россиянину осталось забросить 42 шайбы.

— Что вы думаете о рекорде Александра в этом сезоне?
— Красавец! Честно говоря, то, что он забил больше 40 голов в этом году — это уникально. Никто этого не ожидал. Потому что в таком возрасте играть на таком уровне — дорогого стоит. Поэтому нам как болельщикам, конечно, хочется, чтобы он продолжал в том же духе, чтобы побил суммарный рекорд Гретцки — с учётом плей-офф и регулярки. Мы за него будем переживать, болеть. Уверен, что он в этом году хорошо отдохнёт, потом хорошо подготовится и с новыми силами поедет в «Вашингтон», — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Эксклюзивное интервью с Кириллом Капризовым и Ильёй Ковальчуком читайте на «Чемпионате»:
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«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
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