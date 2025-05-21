«Без понятия вообще». Капризов ответил на вопрос о скандальном обмене из «Салавата» в ЦСКА

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о скандальном обмене из «Салавата Юлаева» в ЦСКА в 2017 году.

— Кирилл, хотел задать вам вопрос. Специально просмотрел прессу, но не смог найти ваших комментариев на эту тему. Может быть, вы слышали, как Леонид Владленович Вайсфельд описывал ваш переход из «Салавата» в ЦСКА. Мол, вас буквально забрали из Уфы, и юлаевцы ничего не могли с этим сделать...

— Без понятия вообще. У Леонида Владленовича спросите ещё раз. Не знаю, не видел его интервью, — сказал Капризов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.