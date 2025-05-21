Ковальчук — о продолжении карьеры: ну какая НХЛ? Давайте серьёзно говорить уже

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук заявил, что не намерен продолжать игровую карьеру в Национальной хоккейной лиге.

— В целом хотели бы ещё заглянуть в НХЛ?

— Да нет, ну какая НХЛ? Давайте серьёзно говорить уже. Я же не мальчик совсем, поэтому всё понимаю. Каждый должен заниматься своим делом, — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

42-летний Ковальчук становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.