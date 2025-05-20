Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Уткиным

«Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Уткиным
Комментарии

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с Дмитрием Уткиным. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано сроком ещё на два сезона.

В системе «Сочи» 22-летний форвард провёл три сезона, в КХЛ на его счету 53 матча, в которых он набрал 12 (7+5) очков — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач при среднем игровом времени 11 минут 8 секунд.

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» расторг контракт с Сергеем Зубовым и на данный момент находится без главного тренера.

Материалы по теме
Форвард «Сочи» рассказал, почему он не хочет, чтобы его ребёнок занимался хоккеем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android