«Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Уткиным

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с Дмитрием Уткиным. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано сроком ещё на два сезона.

В системе «Сочи» 22-летний форвард провёл три сезона, в КХЛ на его счету 53 матча, в которых он набрал 12 (7+5) очков — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач при среднем игровом времени 11 минут 8 секунд.

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» расторг контракт с Сергеем Зубовым и на данный момент находится без главного тренера.