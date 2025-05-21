Кирилл Капризов высказался об Александре Овечкине и о его великом рекорде

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и о его великом рекорде по голам в НХЛ, установленном в сезоне-2024/2025.

— Что думаете о рекорде Александра Овечкина?

— Я моложе Овечкина на 11 лет. Когда я был молодым, то на него смотрел в первую очередь как на пример для себя. В принципе, он и сейчас примером стоит для меня, для всей молодёжи, да и, в принципе, почти для всей лиги, для всех хоккеистов. Что тут сказать — легенда! Лучший по голам, так что красавец, — сказал Капризов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.