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Кирилл Капризов высказался об Александре Овечкине и о его великом рекорде

Кирилл Капризов высказался об Александре Овечкине и о его великом рекорде
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и о его великом рекорде по голам в НХЛ, установленном в сезоне-2024/2025.

— Что думаете о рекорде Александра Овечкина?
— Я моложе Овечкина на 11 лет. Когда я был молодым, то на него смотрел в первую очередь как на пример для себя. В принципе, он и сейчас примером стоит для меня, для всей молодёжи, да и, в принципе, почти для всей лиги, для всех хоккеистов. Что тут сказать — легенда! Лучший по голам, так что красавец, — сказал Капризов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Эксклюзивное интервью с Кириллом Капризовым и Ильёй Ковальчуком читайте на «Чемпионате»:
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
Эксклюзив
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
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