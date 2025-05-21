Ковальчук назвал команду, которую считает фаворитом Кубка Гагарина — 2025

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук заявил, что поддерживает «Локомотив» в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором».

— Илья, что вы думаете о финале Кубка Гагарина?

— Я уже говорил, что нападение выигрывает матч, а оборона — кубки. Поэтому мне кажется, что Ярославль станет чемпионом. Тем более там Радул [Александр Радулов]. Я всегда болею за отдельных игроков, тем более если там команды, в которых я не играл или к которым не имею отношения. У нас с Александром близкие отношения с детства, поэтому хочется, чтобы он на мажорной ноте или завершил карьеру, или продолжил её, — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.