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«Как можно описать это? Плохо». Капризов — о вылете «Миннесоты» в первом раунде

«Как можно описать это? Плохо». Капризов — о вылете «Миннесоты» в первом раунде
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил выступление «дикарей» в сезоне. «Миннесота» проиграла «Вегас Голден Найтс» в первом раунде плей-офф НХЛ в шести матчах.

— Как оцените выступление команды в этом году?
— Непростой сезон, тяжёлый. Вылетели в первом раунде. Всегда хочется большего. В принципе, старт сезона был хорошим, потом травмы начались в команде, другие проблемы, поэтому маленько тяжеловато было. Потом вроде все восстановились к плей-офф, но мы в первом раунде вылетели. Как можно описать это? Плохо. А так, в принципе, по сезону вроде неплохо играли, — сказал Капризов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Эксклюзивное интервью с Кириллом Капризовым и Ильёй Ковальчуком читайте на «Чемпионате»:
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
Эксклюзив
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
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