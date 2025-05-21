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Ковальчук: Капризов точно достоин самого крупного контракта в истории НХЛ

Ковальчук: Капризов точно достоин самого крупного контракта в истории НХЛ
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук заявил, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов достоин самого крупного контракта в истории НХЛ. Контракт россиянина с «Миннесотой» истекает в 2026 году.

— Сейчас высказываются мнения, что Кириллу должны дать самый крупный контракт в истории НХЛ. Верите, что это возможно?
— Дай бог. Потому что мы все этого хотим. А Кирилл уже решит, подписывать его или нет. Но то, что он достоин — это точно.

Сейчас под Кирилла готовят серьёзный контракт, поэтому, боюсь, денег не останется больше. Надо будет какого-то серьёзного спонсора искать. Потому что он сейчас слишком популярен и дорог (смеётся), — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Эксклюзивное интервью с Кириллом Капризовым и Ильёй Ковальчуком читайте на «Чемпионате»:
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
Эксклюзив
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
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