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«Удивился ли я? Нет». Ковальчук — о вылете «Вашингтона» от «Каролины»

«Удивился ли я? Нет». Ковальчук — о вылете «Вашингтона» от «Каролины»
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук заявил, что не удивился проигрышу «Вашингтон Кэпиталз» «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф НХЛ в пяти матчах.

— Вы удивились вылету «Вашингтона» от «Каролины»?
— Не то чтобы удивился. Наверное, удивился, что счёт 4-1. Потому что, честно, я думал, что они пройдут «Каролину». Когда я приезжал на чествование Ови по случаю рекордного гола, они играли с «Каролиной». Интересная игра, но было видно, что «Вашингтон» был лучше. «Столичные» за счёт силовых приемов переломили ход матча и победили. Мне казалось, что в плей-офф это может повториться, но игроки «Каролины» — молодцы. Нашли какие-то сильные стороны у себя, слабые — у соперника, чтобы вовремя забросить решающую шайбу. Поэтому удивился ли я? Нет. Потому что в НХЛ сейчас всё непонятно. Первая команда может обыграть последнюю и так далее. Там очень рано можно вылететь, — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Эксклюзивное интервью с Кириллом Капризовым и Ильёй Ковальчуком читайте на «Чемпионате»:
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