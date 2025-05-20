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Глава Башкирии заявил, что руководство «Салавата Юлаева» продолжит работу в полном составе

Глава Башкирии заявил, что руководство «Салавата Юлаева» продолжит работу в полном составе
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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что руководство уфимского клуба «Салават Юлаев» продолжит свою работу в том же составе в следующем сезоне. Уфимский клуб потерпел поражение в полуфинале Кубка Гагарина от «Локомотива» и стал обладателем бронзовых медалей.

«Нас сильно расстраивал результат два предыдущих сезона, в этом сезоне показали очень хороший хоккей во всех смыслах. Немного, может, удачи не хватило, но у команды есть будущее именно при этом руководстве, поэтому они продолжают свою работу. У них есть свой определённый KPI (показатель эффективности. — Прим. «Чемпионата»), я им установил», — цитирует Хабирова ТАСС.

Ранее клуб подписал новый контракт с главным тренером команды Виктором Козловым на два сезона.

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