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Илья Ковальчук ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ

Илья Ковальчук ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ.

— Илья, вы недавно заявили, что официально не завершали карьеру и что всё ещё свободный агент. Всё по-прежнему так?
— Ничего не меняется. Я свободный агент. Сегодня вот баскетбол. Завтра — падел. Послезавтра — футбол.

— Выходили ли на вас с какими-либо предложениями клубы КХЛ?
— Пока никто не выходил. Сейчас же ещё плей-офф продолжается, поэтому все сфокусированы на финальной серии.

— А в целом в этом сезоне?
— Нет. Слишком заняты все были, — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Эксклюзивное интервью с Кириллом Капризовым и Ильёй Ковальчуком читайте на «Чемпионате»:
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
Эксклюзив
«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком
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