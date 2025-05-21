«Мы, хоккеисты, люди подневольные». Ковальчук — о скандальном обмене Капризова в ЦСКА

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о скандальном обмене нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА в 2017 году. 1 мая 2017 года в результате обмена на денежную компенсацию форвард перешёл в армейский клуб и позднее подписал с ним трёхлетний контракт.

«Кирилл — хоккеист. А в хоккее происходит так. Тем более у него не было в контракте пункта, по которому его не могли обменять. Есть менеджмент, который принимает решение.

Мы, хоккеисты, люди подневольные. Сказали, что будем играть за «Салават», значит, будем играть за «Салават». Сказали, что будем играть за ЦСКА, значит, будем играть за ЦСКА», — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.