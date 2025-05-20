«СКА-1946» обыграл МХК «Спартак» и сократил отставание в финальной серии до минимума

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между МХК «Спартак» и «СКА-1946». Армейцы одержали победу со счётом 2:1 в упорной встрече и сократили отставание в серии до минимума — 2-3.

На 37-й минуте счёт открыл хоккеист «СКА-1946» Александр Филиппов с передачи Ивана Корнилова. В середине третьего периода вторую шайбу армейцев забросил Матвей Короткий, которому ассистировали Матвей Поляков и Иван Корнилов. В концовке третьего периода нападающий «Спартака» Иван Рябов забил гол в большинстве и сделал счёт 1:2.

Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в четвёртой игре армейцы победили со счётом 4:3. Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 22 мая.