МХК «Спартак» обновил рекорд посещаемости для матчей МХЛ, проходивших в Москве
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между МХК «Спартак» и «СКА-1946». Победу в упорной встрече одержали армейцы со счётом 2:1, они сократили отставание в серии до минимума — 2-3.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
20 мая 2025, вторник. 19:40 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Филиппов (Корнилов) – 36:25 (5x5) 0:2 Короткий (Поляков, Корнилов) – 53:26 (5x5) 1:2 Рябов (Марышев) – 56:42 (6x4)
На матче присутствуют 9950 зрителей. Это рекорд посещаемости не только для МХК «Спартак», но и для матчей МХЛ в Москве за всю историю лиги. Прошлое достижение принадлежало тоже молодёжке «Спартака» – 6112 зрителей во втором матче текущей финальной серии со «СКА-1946».
Отметим, что рекорд посещаемости матчей МХЛ был установлен в предыдущей игре серии, проходившей в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», на которую пришли 12 010 зрителей.
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