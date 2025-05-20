МХК «Спартак» обновил рекорд посещаемости для матчей МХЛ, проходивших в Москве

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между МХК «Спартак» и «СКА-1946». Победу в упорной встрече одержали армейцы со счётом 2:1, они сократили отставание в серии до минимума — 2-3.

На матче присутствуют 9950 зрителей. Это рекорд посещаемости не только для МХК «Спартак», но и для матчей МХЛ в Москве за всю историю лиги. Прошлое достижение принадлежало тоже молодёжке «Спартака» – 6112 зрителей во втором матче текущей финальной серии со «СКА-1946».

Отметим, что рекорд посещаемости матчей МХЛ был установлен в предыдущей игре серии, проходившей в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», на которую пришли 12 010 зрителей.