Райан О'Райлли стал рекордсменом сборной Канады по числу матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли в эти минуты проводит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею со сборной Швеции. Эта встреча стала для форварда 62-й в майке национальной команды Канады на ЧМ. О'Райлли стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за сборную Канады на чемпионатах мира.

Предыдущий рекорд в 61 матч принадлежал нападающему сборной Канады Райану Смиту.

К середине второго периода сборная Канады ведёт у Швеции со счётом 4:2. Третью шайбу канадской сборной забросил О'Райлли. Всего на текущем турнире 34-летний нападающий набрал четыре очка в семи неполных матчах — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.