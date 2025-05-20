Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Райан О'Райлли стал рекордсменом сборной Канады по числу матчей на чемпионатах мира

Райан О'Райлли стал рекордсменом сборной Канады по числу матчей на чемпионатах мира
Комментарии

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли в эти минуты проводит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею со сборной Швеции. Эта встреча стала для форварда 62-й в майке национальной команды Канады на ЧМ. О'Райлли стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за сборную Канады на чемпионатах мира.

ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 5
Канада
0:1 Санхайм (Маккиннон, Конечны) – 00:18     1:1 Линдхольм – 03:47 (sh)     1:2 Фёрстер (Сперджен, Кросби) – 07:15     1:3 О'Райлли (Конечны, Маккиннон) – 13:01     2:3 Юханссон (Форсберг, Рэймонд) – 23:02 (pp)     2:4 Селебрини (Кросби, Сперджен) – 30:50     2:5 Маккиннон (Конечны, Эванс) – 44:11     3:5 Андерссон (Юханссон, Карлссон) – 56:52    

Предыдущий рекорд в 61 матч принадлежал нападающему сборной Канады Райану Смиту.

К середине второго периода сборная Канады ведёт у Швеции со счётом 4:2. Третью шайбу канадской сборной забросил О'Райлли. Всего на текущем турнире 34-летний нападающий набрал четыре очка в семи неполных матчах — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Предпоследний танец. Какую Канаду Кросби поведёт за собой на ЧМ-2025
Предпоследний танец. Какую Канаду Кросби поведёт за собой на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android