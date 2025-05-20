Защитник сборной Казахстана оценил вылет из элитного дивизиона чемпионата мира

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Бреус прокомментировал вылет из элитного дивизиона чемпионата мира. Казахстанская сборная потерпела поражение от Швейцарии (1:4) и заняла последнее место в группе В.
«Всегда очень тяжело проигрывать такие матчи, когда ты борешься всю игру и пропускаешь лёгкий гол в большинстве за четыре секунды до конца второго периода. Мы не должны были пропустить эту шайбу. Неважно, что мы так долго лидировали в матче. Мы проиграли. Пропустив один гол, мы всегда сдаёмся. Что есть, то есть. Думаю, нам сейчас не суждено играть в элитном дивизионе. Надеюсь, в будущем это изменится», — цитирует Бреуса пресс-служба ИИХФ.
Национальная команда Казахстана сыграет в I дивизионе чемпионата мира впервые с 2019 года. Тогда сборная проводила домашний турнир и заняла первое место, поднявшись в элитный дивизион.
- 20 мая 2025
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