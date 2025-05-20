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Защитник сборной Казахстана оценил вылет из элитного дивизиона чемпионата мира

Защитник сборной Казахстана оценил вылет из элитного дивизиона чемпионата мира
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Защитник сборной Казахстана Дмитрий Бреус прокомментировал вылет из элитного дивизиона чемпионата мира. Казахстанская сборная потерпела поражение от Швейцарии (1:4) и заняла последнее место в группе В.

ЧМ-2025 . Группа B
20 мая 2025, вторник. 13:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Казахстан
0:1 Шестаков (Бекетаев, Михайлис) – 15:17     1:1 Фиала (Мальгин, Кукан) – 39:55 (pp)     2:1 Андригетто (Мальгин, Мозер) – 47:15 (pp)     3:1 Амбюль (Нидеррайтер, Фиала) – 57:06     4:1 Риа (Кнак, Фора) – 57:44    

«Всегда очень тяжело проигрывать такие матчи, когда ты борешься всю игру и пропускаешь лёгкий гол в большинстве за четыре секунды до конца второго периода. Мы не должны были пропустить эту шайбу. Неважно, что мы так долго лидировали в матче. Мы проиграли. Пропустив один гол, мы всегда сдаёмся. Что есть, то есть. Думаю, нам сейчас не суждено играть в элитном дивизионе. Надеюсь, в будущем это изменится», — цитирует Бреуса пресс-служба ИИХФ.

Национальная команда Казахстана сыграет в I дивизионе чемпионата мира впервые с 2019 года. Тогда сборная проводила домашний турнир и заняла первое место, поднявшись в элитный дивизион.

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