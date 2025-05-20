Тренер «СКА-1946» раскритиковал болельщиков «Спартака» за оскорбления в адрес Ротенберга
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Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов раскритиковал болельщиков МХК «Спартак» за оскорбления в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга. Во время игры финальной серии МХЛ фанаты московской команды скандировали оскорбительные кричалки в адрес Ротенберга, который также присутствовал на арене.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
20 мая 2025, вторник. 19:40 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Филиппов (Корнилов) – 36:25 (5x5) 0:2 Короткий (Поляков, Корнилов) – 53:26 (5x5) 1:2 Рябов (Марышев) – 56:42 (6x4)
«Такое отношение болельщиков в молодёжном хоккее, такие кричалки… Мы растим молодёжь для российского хоккея, а здесь такое происходит», – передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в четвёртой игре армейцы победили со счётом 4:3. Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 22 мая.
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