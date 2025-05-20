Тренер «СКА-1946» раскритиковал болельщиков «Спартака» за оскорбления в адрес Ротенберга

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов раскритиковал болельщиков МХК «Спартак» за оскорбления в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга. Во время игры финальной серии МХЛ фанаты московской команды скандировали оскорбительные кричалки в адрес Ротенберга, который также присутствовал на арене.

«Такое отношение болельщиков в молодёжном хоккее, такие кричалки… Мы растим молодёжь для российского хоккея, а здесь такое происходит», – передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в четвёртой игре армейцы победили со счётом 4:3. Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 22 мая.