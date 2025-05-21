Сборная Дании обыграла Германию и стала последним участником 1/4 финала чемпионата мира

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Дании и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты датской сборной со счётом 2:1 по буллитам, они стали последними участниками 1/4 финала.

В этом матче разыгрывалась последняя путёвка в четвертьфинал. Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на последней минуте второго периода первый гол забил нападающий сборной Германии Ясин Эхлиз, которому ассистировали Леонард Пфёдерль и Корбиниан Гайбель. На 50-й минуте счёт сравнял форвард сборной Дании Николай Элерс. По буллитам победу одержала датская сборная.

Таким образом, сборная Дании заняла четвёртое место в группе В. Германия не смогла выйти в плей-офф, завершив групповой этап на пятом месте.