Сборная Канады обыграла Швецию и заняла первое место в группе А на чемпионате мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 5:3 одержала канадская сборная, она заняла первое место в группе А.
ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 5
Канада
0:1 Санхайм (Маккиннон, Конечны) – 00:18 1:1 Линдхольм – 03:47 (sh) 1:2 Фёрстер (Сперджен, Кросби) – 07:15 1:3 О'Райлли (Конечны, Маккиннон) – 13:01 2:3 Юханссон (Форсберг, Рэймонд) – 23:02 (pp) 2:4 Селебрини (Кросби, Сперджен) – 30:50 2:5 Маккиннон (Конечны, Эванс) – 44:11 3:5 Андерссон (Юханссон, Карлссон) – 56:52
Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий сборной Канады Натан Маккиннон. Также заброшенными шайбами в составе канадской сборной отметились Трэвис Санхайм, Тайсон Фёрстер, Райан О'Райлли и Маклин Селебрини. За сборную Швеции голы забили Элиас Линдхольм, Маркус Юханссон и Расмус Андерссон.
Таким образом, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии.
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