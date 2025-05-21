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Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2025 года

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2025 года
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Сегодня, 20 мая, завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею 2025 года, проходящий в Швеции и Дании. Определились все участники четвертьфинальных матчей.

Группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. В 1/4 финала встретятся команды из разных групп. Первое место сыграет с четвёртым, а второе с третьим.

Пары 1/4 финала ЧМ-2025:

Канада — Дания;
Швеция — Чехия;
США — Финляндия;
Швейцария — Австрия.

Все четвертьфинальные матчи пройдут 22 мая. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Чехии.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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