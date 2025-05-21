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А. Юдин: игрока «СКА-1946» отвезли в реанимацию, а судьи не дали даже двух минут

А. Юдин: игрока «СКА-1946» отвезли в реанимацию, а судьи не дали даже двух минут
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Экс-защитник сборной России Александр Юдин считает, что судьи допустили грубейшую ошибку в пятом матче финальной серии Молодёжной хоккейной лиги между МХК «Спартак» и «СКА-1946».

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
20 мая 2025, вторник. 19:40 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Филиппов (Корнилов) – 36:25 (5x5)     0:2 Короткий (Поляков, Корнилов) – 53:26 (5x5)     1:2 Рябов (Марышев) – 56:42 (6x4)    

«Момент очень серьёзный и очень опасный, в том числе для жизни. Да, хоккей очень жёсткая игра, где есть силовые приёмы, драки, но существует кодекс чести. В данном случае игрок МХК «Спартак» умышленно пытался нанести травму форварду «СКА-1946». Все прекрасно знают, что нужно аккуратно играть у бортов, и прежде всего должны знать судьи, потому что, когда на скорости один игрок толкает другого, может быть вообще очень серьёзная травма, вплоть до летального исхода. Были случаи, когда игроки ломали позвоночники, шейные позвонки. После игры игрока «СКА-1946» отвезли в реанимацию, при этом судьи в том эпизоде не дали даже двух минут.

Во что превращается хоккей? Самое главное, всё руководство лиги КХЛ, МХЛ сидит в ложе, смотрит за игрой, в том числе и главный арбитр Алексей Анисимов. Неужели никаких выводов сделано не будет и всё останется без дисквалификации?» — сказал Юдин «Чемпионату».

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