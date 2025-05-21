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Сергей Бобровский вышел на чистое 18-е место среди вратарей по количеству матчей в КС

Сергей Бобровский вышел на чистое 18-е место среди вратарей по количеству матчей в КС
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое 18-е место по количеству сыгранных матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя экс-вратаря лиги Терри Савчука.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp)     0:2 Экблад (Родригес) – 12:29     1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44     1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33     1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp)     1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55     2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)    

В эти минуты проходит первый матч полуфинала розыгрыша Кубка Стэнли, в котором встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Для российского вратаря этот матч является 107-м в плей-офф НХЛ. На счету Савчука было 106 встреч в Кубке Стэнли.

Рекордсменом по количеству проведённых встреч в розыгрыше Кубка Стэнли является Патрик Руа. На его счету 247 матчей.

На момент написания новости идёт первый период, счёт 0:0.

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