Сергей Бобровский вышел на чистое 18-е место среди вратарей по количеству матчей в КС

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое 18-е место по количеству сыгранных матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя экс-вратаря лиги Терри Савчука.

В эти минуты проходит первый матч полуфинала розыгрыша Кубка Стэнли, в котором встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Для российского вратаря этот матч является 107-м в плей-офф НХЛ. На счету Савчука было 106 встреч в Кубке Стэнли.

Рекордсменом по количеству проведённых встреч в розыгрыше Кубка Стэнли является Патрик Руа. На его счету 247 матчей.

На момент написания новости идёт первый период, счёт 0:0.