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36-летний Бобровский приблизился к рекорду Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян

36-летний Бобровский приблизился к рекорду Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие в первом матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз». Таким образом, 36-летний голкипер приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp)     0:2 Экблад (Родригес) – 12:29     1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44     1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33     1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp)     1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55     2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)    

По информации лиги, для Бобровского этот матч стал 107-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.

Рекорд по количеству проведённых матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди вратарей принадлежит экс-голкиперу «Монреаля» и «Колорадо» Патрику Руа, который сыграл в 247 встречах.

На момент написания новости завершился первый период матча, счёт 2:1 в пользу команды из Флориды.

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