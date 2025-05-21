36-летний Бобровский приблизился к рекорду Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие в первом матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз». Таким образом, 36-летний голкипер приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
По информации лиги, для Бобровского этот матч стал 107-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.
Рекорд по количеству проведённых матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди вратарей принадлежит экс-голкиперу «Монреаля» и «Колорадо» Патрику Руа, который сыграл в 247 встречах.
На момент написания новости завершился первый период матча, счёт 2:1 в пользу команды из Флориды.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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