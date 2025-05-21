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Свечников вышел в лидеры гонки бомбардиров Кубка Стэнли среди российских игроков

Свечников вышел в лидеры гонки бомбардиров Кубка Стэнли среди российских игроков
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вышел на чистое первое место среди игроков из России по количеству очков, набранных в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В ночь с 20 на 21 мая в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» форвард отметился результативной передачей, после которой на его счету 10 (8+2) очков в 11 играх.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp)     0:2 Экблад (Родригес) – 12:29     1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44     1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33     1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp)     1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55     2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)    

Благодаря этому Свечников опередил нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который завершил выступление после первого раунда, набрав девять очков (5+4) в шести матчах.

Тройку лучших замыкает Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз») – восемь очков (3+5) в семи играх. Из игроков, продолжающих выступление в Кубке Стэнли, вторым после Свечникова является Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз») – шесть очков (1+5) в 11 матчах.

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