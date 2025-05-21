Свечников вышел в лидеры гонки бомбардиров Кубка Стэнли среди российских игроков

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вышел на чистое первое место среди игроков из России по количеству очков, набранных в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В ночь с 20 на 21 мая в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» форвард отметился результативной передачей, после которой на его счету 10 (8+2) очков в 11 играх.

Благодаря этому Свечников опередил нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который завершил выступление после первого раунда, набрав девять очков (5+4) в шести матчах.

Тройку лучших замыкает Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз») – восемь очков (3+5) в семи играх. Из игроков, продолжающих выступление в Кубке Стэнли, вторым после Свечникова является Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз») – шесть очков (1+5) в 11 матчах.