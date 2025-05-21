«Флорида» выиграла у «Каролины» первый матч полуфинала Кубка Стэнли, у Бобровского 31 сейв

В ночь с 20 на 21 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии со счётом 1-0.
Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 31 из 33 бросков в створ (93,94%). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативным пасом.
Заброшенные шайбы гостей оформили Картер Вераге, Аарон Экблад, Эй Джей Грир, Сэм Беннетт и Ээту Луостаринен, в составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо и Джексон Блейк.
Второй матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт также в Роли в ночь с 22 на 23 мая мск.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 21 мая 2025
-
08:10
-
08:05
-
07:50
-
07:27
-
07:10
-
06:52
-
06:36
-
05:56
-
05:30
-
04:09
-
03:50
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 20 мая 2025
-
23:41
-
23:06
-
23:01
-
22:40
-
22:10
-
21:56
-
21:30
-
21:06
-
20:35
-
20:01
-
19:39
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:15
-
15:45
-
15:40
-
15:38