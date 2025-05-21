Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Флорида» выиграла у «Каролины» первый матч полуфинала Кубка Стэнли, у Бобровского 31 сейв

В ночь с 20 на 21 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии со счётом 1-0.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 31 из 33 бросков в створ (93,94%). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативным пасом.

Заброшенные шайбы гостей оформили Картер Вераге, Аарон Экблад, Эй Джей Грир, Сэм Беннетт и Ээту Луостаринен, в составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо и Джексон Блейк.

Второй матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт также в Роли в ночь с 22 на 23 мая мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.