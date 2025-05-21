Сергей Бобровский стал первой звездой матча полуфинала Кубка Стэнли «Каролина» — «Флорида»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ первой звездой первого матча серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:2), который завершился в Роли в ночь с 20 на 21 мая мск (счёт в серии 1-0 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 31 из 33 бросков в створ (93,94%).

Статус второй звезды матча получил нападающий гостей Картер Вераге, на счету которого первая заброшенная шайба в этой встрече и результативный пас. Третьей звездой стал форвард «Флориды» Эван Родригес, оформивший ассистентский дубль.

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