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Сергей Бобровский стал первой звездой матча полуфинала Кубка Стэнли «Каролина» — «Флорида»

Сергей Бобровский стал первой звездой матча полуфинала Кубка Стэнли «Каролина» — «Флорида»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ первой звездой первого матча серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:2), который завершился в Роли в ночь с 20 на 21 мая мск (счёт в серии 1-0 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 31 из 33 бросков в створ (93,94%).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp)     0:2 Экблад (Родригес) – 12:29     1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44     1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33     1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp)     1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55     2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)    

Статус второй звезды матча получил нападающий гостей Картер Вераге, на счету которого первая заброшенная шайба в этой встрече и результативный пас. Третьей звездой стал форвард «Флориды» Эван Родригес, оформивший ассистентский дубль.

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