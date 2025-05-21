Сергей Бобровский вышел в единоличные лидеры сезона в Кубке Стэнли среди вратарей

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое первое место среди всех вратарей НХЛ по количеству выигранных матчей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Победа над «Каролиной Харрикейнз» в первой игре полуфинала плей-офф НХЛ (5:2) стала для Бобровского девятой в этом сезоне в 13 матчах.

Второе место по этому показателю занимает Джейк Эттингер из «Даллас Старз», на счету которого восемь побед в 13 матчах текущего сезона Кубка Стэнли. Тройку лидеров замыкает вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен — семь побед в 10 матчах.

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»