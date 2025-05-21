Бобровский вошёл в топ-20 вратарей в истории НХЛ по количеству побед в плей-офф

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поднялся в топ-20 рейтинга вратарей НХЛ по количеству выигранных матчей в Кубке Стэнли за карьеру. Победа над «Каролиной Харрикейнз» в первой игре полуфинала плей-офф НХЛ (5:2) стала для Бобровского 54-й в 107 матчах плей-офф.

Это позволило российскому вратарю опередить в рейтинге Джерри Чиверса (53 победы в 83 матчах) и догнать по количеству побед находящегося на 19-м месте Терри Савчука (54 победы в 106 матчах).

18-е место с 57 победами в 104 матчах занимает Туукка Раск, рекорд НХЛ принадлежит Патрику Руа — 151 выигранный матч Кубка Стэнли из 247.

Видео: Фанаты «Флориды» скандируют имя Бобровского