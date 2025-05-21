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«Флорида» повторила рекорд «Колорадо» по голам на выезде в Кубке Стэнли

«Флорида» повторила рекорд «Колорадо» по голам на выезде в Кубке Стэнли
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«Флорида Пантерз» забросила 38 шайб в восьми выездных матчах плей-офф НХЛ текущего сезона. В своей восьмой гостевой игре, которая стала первым матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли, «Пантерз» переиграли в Роли (США, штат Северная Каролина) «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp)     0:2 Экблад (Родригес) – 12:29     1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44     1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33     1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp)     1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55     2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)    

Тем самым «Флорида» повторила рекорд результативности в истории НХЛ для восьми выездных матчей плей-офф, установленный в сезоне-2021/2022 «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба лиги.

Второй матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт также в Роли в ночь с 22 на 23 мая мск.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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