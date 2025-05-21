«Флорида» повторила рекорд «Колорадо» по голам на выезде в Кубке Стэнли

«Флорида Пантерз» забросила 38 шайб в восьми выездных матчах плей-офф НХЛ текущего сезона. В своей восьмой гостевой игре, которая стала первым матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли, «Пантерз» переиграли в Роли (США, штат Северная Каролина) «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:2.

Тем самым «Флорида» повторила рекорд результативности в истории НХЛ для восьми выездных матчей плей-офф, установленный в сезоне-2021/2022 «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба лиги.

Второй матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт также в Роли в ночь с 22 на 23 мая мск.

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