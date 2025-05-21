Форвард «Каролины» Свечников ударил вратаря «Флориды» Бобровского коленом в голову
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников ударил коленом вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в голову на пятаке «пантер». Судьи оставили данный эпизод без внимания.
В ночь с 20 на 21 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии со счётом 1-0.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp) 0:2 Экблад (Родригес) – 12:29 1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44 1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33 1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp) 1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55 2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)
Напомним, второй матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт также в Роли в ночь с 22 на 23 мая мск.
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