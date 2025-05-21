Форвард «Каролины» Свечников ударил вратаря «Флориды» Бобровского коленом в голову

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников ударил коленом вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в голову на пятаке «пантер». Судьи оставили данный эпизод без внимания.

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В ночь с 20 на 21 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии со счётом 1-0.

Напомним, второй матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт также в Роли в ночь с 22 на 23 мая мск.