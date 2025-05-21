«Мне не понравилась наша игра». Тренер «Флориды» Морис — о 5:2 с «Каролиной»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал победный матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«Мне не понравилась наша сегодняшняя игра, но я её понял. Стартовая встреча в серии — это первый взгляд на то, как выглядит твоя игра с совершенно другим соперником. Нам нужно продолжать выстраивать свою игру и становиться лучше», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

В ночь с 20 на 21 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии со счётом 1-0.